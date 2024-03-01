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Denizli'de hastane kafeteryasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 01.03.2024 20:24
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
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Denizli’de hastane kafeteryasında silahlı saldırı!
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