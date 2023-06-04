Denizli'de faciadan dönüldü! Tren vatandaşlar tarafından son anda durduruldu

Denizli'de 4 gün aradan sonra yeniden yaşanan sel afeti, karayollarının yanı sıra demiryolu hattında da çökmeye neden oldu. Arazilerini kontrol için gittiklerinde çökmeyi fark eden vatandaşlar, yaklaşmakta olan treni son anda durdurarak bir facianın önüne geçti.

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