20 Nisan 2022, Çarşamba
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Denizli’de çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık yakalandı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkmaz sokağın sonundaki oyun yerinde eğlenen çocukları taciz eden sapık, 28 güvenlik kamerası kaydının titizlikle incelenmesinin ardından yakalandı. Cinsel taciz ile istismardan pek çok sabıka kaydı olduğu gün yüzüne çıkan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.