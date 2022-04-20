Denizli’de çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkmaz sokağın sonundaki oyun yerinde eğlenen çocukları taciz eden sapık, 28 güvenlik kamerası kaydının titizlikle incelenmesinin ardından yakalandı. Cinsel taciz ile istismardan pek çok sabıka kaydı olduğu gün yüzüne çıkan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.