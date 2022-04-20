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Denizli’de çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık yakalandı

İHA
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Giriş: 20.04.2022 11:52
Güncelleme:20.04.2022 12:03
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkmaz sokağın sonundaki oyun yerinde eğlenen çocukları taciz eden sapık, 28 güvenlik kamerası kaydının titizlikle incelenmesinin ardından yakalandı. Cinsel taciz ile istismardan pek çok sabıka kaydı olduğu gün yüzüne çıkan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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