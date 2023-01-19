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Denizli'de cezaevinden çıkan çifte acı haber! Evde gördükleri manzara şoke etti

DHA
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Giriş: 19.01.2023 11:03
Denizli'de, hurdacılık yapan Naile Köse ve eşi Ercan Köse 'hırsızlık'tan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye oldular. Çift evlerine döndüklerinde ise o korkunç manzarayla karşılaştı. Naile Köse’nin ilk eşinden olan 21 yaşındaki kızı Tuğbanur Kurnaz’ın yerde cansız şekilde yattığını gören Köse çifti, gözlerine inanamadı. İşte acı haberin detayları...
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