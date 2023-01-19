19 Ocak 2023, Perşembe
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Denizli'de cezaevinden çıkan çifte acı haber! Evde gördükleri manzara şoke etti
Denizli'de, hurdacılık yapan Naile Köse ve eşi Ercan Köse 'hırsızlık'tan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye oldular. Çift evlerine döndüklerinde ise o korkunç manzarayla karşılaştı. Naile Köse’nin ilk eşinden olan 21 yaşındaki kızı Tuğbanur Kurnaz’ın yerde cansız şekilde yattığını gören Köse çifti, gözlerine inanamadı. İşte acı haberin detayları...