Denizli'de 19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.10.2025 10:42
Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 bin 247 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
