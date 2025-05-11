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Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 01:35
Denizli merkezli 4 ilde eş zamanı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 45 parça halinde 1 kilo 197 gram metamfetamin, 5 parça halinde 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 16 adet ecza hap maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücü, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL nakit para ele geçirildi.
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Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
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