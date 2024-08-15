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Denizlerde av yasağı ne zaman bitecek?

Denizlerde av yasağı ne zaman bitecek?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 11:07
Denizlerde av yasağı1 Eylül'de sona erecek. Artık sayılı günler kaldı haliyle balıkçılar da hazırlıklarına başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç hazırlıkların yapıldığı Sarıyer'de balıkçıların konuğu oldu.
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Denizlerde av yasağı ne zaman bitecek?
Denizlerde av yasağı ne zaman bitecek?
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