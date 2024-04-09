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Denizlerde av yasağı başlıyor! Balıklar erken yumurtalamaya başladılar

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 09.04.2024 16:19
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle balıklar erken yumurtlamaya başladı. Balıkçılar av yasağının erken başlamasını istiyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan deniz biyoloğu Prof. Dr. Erduğrul Ağırbaş değerlendirdi.
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Denizlerde av yasağı başlıyor!
Denizlerde av yasağı başlıyor!
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