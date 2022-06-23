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Denizin ortasında yaşam savaşı

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Giriş: 23.06.2022 08:44
Bartın'da balık tutmak için çıktığı kayalıktan suya düşen ve dakikalarca denizin ortasında yaşam mücadelesi veren adamı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
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