23 Haziran 2022, Perşembe
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Denizin ortasında yaşam savaşı
Bartın'da balık tutmak için çıktığı kayalıktan suya düşen ve dakikalarca denizin ortasında yaşam mücadelesi veren adamı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.