04 Ağustos 2023, Cuma
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Denizin ortasında dehşet
Şile'de botta tartıştığı kadını darbeden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülerdi. Olaya şahit olan bir görgü tanığı, kadının çığlıklarını duyduğunu ve müdahale etmek istediğini ancak kimse tarafından yardım edilmediğini söyledi.