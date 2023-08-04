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Denizin ortasında dehşet

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Giriş: 04.08.2023 21:27
Şile'de botta tartıştığı kadını darbeden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülerdi. Olaya şahit olan bir görgü tanığı, kadının çığlıklarını duyduğunu ve müdahale etmek istediğini ancak kimse tarafından yardım edilmediğini söyledi.
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