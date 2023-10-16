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Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı! 3600 yıllık batıktan...

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Giriş: 16.10.2023 11:41
3 bin 600 yıl önce fırtına nedeniyle batan ve dünyanın en eski batığı olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'ndan, 25'er kiloluk 30 külçe çıkarıldı.
Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı! DENİZİN DİBİNDEN KÜLÇE KÜLÇE ÇIKARILDI!

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Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı
Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı
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