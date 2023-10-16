Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı! 3600 yıllık batıktan...

3 bin 600 yıl önce fırtına nedeniyle batan ve dünyanın en eski batığı olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'ndan, 25'er kiloluk 30 külçe çıkarıldı.

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