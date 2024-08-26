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Denizi olmayan Ankara’nın Üsküdar’ı aratmayan ilçesi

Denizi olmayan Ankara’nın Üsküdar’ı aratmayan ilçesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 13:39
Denizi olmadığı için sosyal medyada sık sık mizah konusu olan Başkent Ankara’daki Mogan Gölü'ndeki vapur turları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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