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Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

İHA
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Giriş: 15.07.2024 14:27
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.
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