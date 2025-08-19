19 Ağustos 2025, Salı

Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 20:07
Serinlemek için Mugada sahilinde denize giren bir vatandaş, boğulmak üzereyken fark edildi. Cankurtaranlar, vatandaşın yanına jetski ile gelerek hızlıca müdahale edip, şahsı boğulmaktan son anda kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları rüzgar ve çeken akıntıya dikkat etmeleri konusunda uyardı.
