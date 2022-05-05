05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denize düşen Türk kaptanının mucize kurtuluşu! 3 gün sonra sağ bulundu

Denize düşen Türk kaptanının mucize kurtuluşu! 3 gün sonra sağ bulundu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2022 16:14
QUORN adlı geminin Türk kaptanı Erhan Seçkal, Vietnam'a seyrederken birdenbire kayboldu. Gemide ve denizde yapılan aramada izine rastlanmayan Seçkal, 3 gün sonra balıkçılar tarafından sağ olarak bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek." dedi.
Esenler’de kadın cinayeti! Ümit Karakoyun yakalandı
Esenler'de kadın cinayeti! Ümit Karakoyun yakalandı
Artvin’de mayıs ayında kar yağışı!
Artvin’de mayıs ayında kar yağışı!
Katil Ümit Karakoyun’un yakalanma anı kamerada
Katil Ümit Karakoyun'un yakalanma anı kamerada
Adıyaman’da dolu etkili oldu
Adıyaman'da dolu etkili oldu
Türk kaptanının mucize kurtuluşu!
Türk kaptanının mucize kurtuluşu!
Keçiyi telef eden pitbull köpeği yakalandı!
Keçiyi telef eden pitbull köpeği yakalandı!
Thodex davasında yeni detaylar!
Thodex davasında yeni detaylar!
2 ilde kar yağışı! Hayvan sürüsü kar altında
2 ilde kar yağışı! Hayvan sürüsü kar altında
Mayıs ayında kar! Şaşkınlıkla karşılandı
Mayıs ayında kar! Şaşkınlıkla karşılandı
Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü!
Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü!
19 yasındaki Asiye sokak ortasında olduruldu!
19 yasındaki Asiye sokak ortasında olduruldu!
Eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti!
Eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti!
Daha Fazla Video Göster