Denize düşen Türk kaptanının mucize kurtuluşu! 3 gün sonra sağ bulundu

QUORN adlı geminin Türk kaptanı Erhan Seçkal, Vietnam'a seyrederken birdenbire kayboldu. Gemide ve denizde yapılan aramada izine rastlanmayan Seçkal, 3 gün sonra balıkçılar tarafından sağ olarak bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek." dedi.