05 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Denize düşen Türk kaptanının mucize kurtuluşu! 3 gün sonra sağ bulundu
QUORN adlı geminin Türk kaptanı Erhan Seçkal, Vietnam'a seyrederken birdenbire kayboldu. Gemide ve denizde yapılan aramada izine rastlanmayan Seçkal, 3 gün sonra balıkçılar tarafından sağ olarak bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek." dedi.