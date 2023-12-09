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Denize düşen otomobilde 2 kişi öldü

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Giriş: 09.12.2023 13:55
Olay, Okurcalar Mahallesi'ndeki iskelede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İskele kenarında bir süre park halindeki otomobilin denize düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, iskele ve denizde inceleme yaptı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı dalgıçlarının denizde yaptığı araştırmada otomobil bulundu. Ekipler otomobildeki B.Ç. ile Y.Z.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler denizden çıkarılmasının ardından morga götürüldü. Otomobil de vinç yardımıyla iskeleye çıkarıldı.
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