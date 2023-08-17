Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı!

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını tamamlarken otobüs kıyıya çıkarıldı. Çalışmalar esnasında otobüsü taşıyan vinçin de halatı koptu.Çekiciye yüklenen İETT otobüsü İETT'ye ait garaja kaldırıldı.