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Denizdeki hortum kamerada

Denizdeki hortum kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:33
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Kıyıya yaklaşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu.
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