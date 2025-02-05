05 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Denizde midye kovalamacası: 4 gözaltı
Denizde midye kovalamacası: 4 gözaltı

Denizde midye kovalamacası: 4 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2025 16:22
İstanbul Beylikdüzü Sahil'de gece saatlerinde denizde kaçak midye avlanırken yakalanıp polisten tekneyle kaçan şahıslar kovalamaca sonucu Büyükçekmece Sahil'de yakalandı. Polisin art arda havaya uyarı ateşi de açtığı olayda 4 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Denizde midye kovalamacası: 4 gözaltı
İstanbul’da kar yağışı etkisini gösteriyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor
Kümesten çıkanlar şaşırttı
Kümesten çıkanlar şaşırttı
Kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatına polis darbesi
Kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatına polis darbesi
Tescilli lezzet keşkekin tarifi A Haber’de
Tescilli lezzet keşkekin tarifi A Haber’de
2 tır kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
2 tır kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
19 ilde kar yağışı etkili
19 ilde kar yağışı etkili
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
Ataşehir’de kar yağışı başladı
Ataşehir’de kar yağışı başladı
Yaralı kaya kartalı tedavi ediliyor
Yaralı kaya kartalı tedavi ediliyor
Uludağ’da kar etkisini artırdı
Uludağ'da kar etkisini artırdı
1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Daha Fazla Video Göster