Denizde midye kovalamacası: 4 gözaltı

İstanbul Beylikdüzü Sahil'de gece saatlerinde denizde kaçak midye avlanırken yakalanıp polisten tekneyle kaçan şahıslar kovalamaca sonucu Büyükçekmece Sahil'de yakalandı. Polisin art arda havaya uyarı ateşi de açtığı olayda 4 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

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