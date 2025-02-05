05 Şubat 2025, Çarşamba
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Denizde midye kovalamacası: 4 gözaltı
İstanbul Beylikdüzü Sahil'de gece saatlerinde denizde kaçak midye avlanırken yakalanıp polisten tekneyle kaçan şahıslar kovalamaca sonucu Büyükçekmece Sahil'de yakalandı. Polisin art arda havaya uyarı ateşi de açtığı olayda 4 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.