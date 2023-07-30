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Denizde korkunç olay! O ilimizde yaşandı… Bir anda bacağına dolanıp ısırdı

İHA
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Giriş: 30.07.2023 10:38
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı. Korkunç anları anlatan vatandaş, "Mendireğin orada yüzerken bir anda bacağıma yapıştı. Buradan bacağımı da ısırdı." dedi.
Denizde korkunç olay! Bacağına dolanıp ısırdı DENİZDE KORKUNÇ OLAY! BACAĞINA DOLANIP ISIRDI

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Denizde korkunç olay! Bacağına dolanıp ısırdı
Denizde korkunç olay! Bacağına dolanıp ısırdı
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