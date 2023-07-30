Denizde korkunç olay! O ilimizde yaşandı… Bir anda bacağına dolanıp ısırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı. Korkunç anları anlatan vatandaş, "Mendireğin orada yüzerken bir anda bacağıma yapıştı. Buradan bacağımı da ısırdı." dedi.

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