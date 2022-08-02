02 Ağustos 2022, Salı
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Denizde köpek saldırısı! Küçük çocuk korku dolu anlar yaşadı
Trabzon’da küçük bir çocuk serinlemek için girdiği denizde korku dolu anlar yaşadı. Sahibinin elinden kaçıp kurtulan Belçika kurdu cinsi köpek çocuğa saldırdı. 9 yaşındaki Serkan Faruk Dikmen tedavisi için hastaneye kaldırıldı.