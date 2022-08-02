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Denizde köpek saldırısı! Küçük çocuk korku dolu anlar yaşadı

DHA
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Giriş: 02.08.2022 09:31
Trabzon’da küçük bir çocuk serinlemek için girdiği denizde korku dolu anlar yaşadı. Sahibinin elinden kaçıp kurtulan Belçika kurdu cinsi köpek çocuğa saldırdı. 9 yaşındaki Serkan Faruk Dikmen tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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