28 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Denizde başından silahla vurulmuş 2 erkek cesedi bulundu

Denizde başından silahla vurulmuş 2 erkek cesedi bulundu

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2024 15:06
Güncelleme:28.11.2024 15:44
İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vuran 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Melihcan Ethemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammed Kaya isimli kişilerin hayatını kaybettiği ve kafalarından silahla vuruldukları belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Denizde başından silahla vurulmuş 2 erkek cesedi bulundu
Cami imamını okla yaralayan sanık için 20 yıl hapis istemi
Cami imamını okla yaralayan sanık için 20 yıl hapis istemi
Pendik sahilde dehşet
Pendik sahilde dehşet
Sokaklarda çöp yığını oluştu
Sokaklarda çöp yığını oluştu
Kuyuya düşen kadının yardımına ekipler yetişti
Kuyuya düşen kadının yardımına ekipler yetişti
Paletli ambulanslar kar nöbetinde
Paletli ambulanslar kar nöbetinde
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Aydın’da sahte içki operasyonu
Aydın'da sahte içki operasyonu
Karabük’te cep telefonu ile görüntülendi
Karabük'te cep telefonu ile görüntülendi
CHP’li vekillerden yeni provokasyon
CHP'li vekillerden yeni provokasyon
Kar altında böyle aradılar! Havadan görüntülendi
Kar altında böyle aradılar! Havadan görüntülendi
Rüyasında aldığı emirle 20 yıldır her gün kuşları besliyor
Rüyasında aldığı emirle 20 yıldır her gün kuşları besliyor
Alanya’nın güvenliğine TOGG takviyesi
Alanya'nın güvenliğine TOGG takviyesi
Daha Fazla Video Göster