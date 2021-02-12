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Deniz ulaşımına fırtına engeli! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hangi seferler iptal?

A Haber
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Giriş: 12.02.2021 08:56
Güncelleme:12.02.2021 08:59
İstanbul megakent'te gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Beklenen kar yağışı da başladı. Hava sıcaklığın giderek düştüğü megakent'te  yoğun kar bekleniyor. Deniz ulaşımında da bazı seferler iptal edildi. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul megakent'te gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Beklenen kar yağışı da başladı. Hava sıcaklığın giderek düştüğü megakent'te yoğun kar bekleniyor. Deniz ulaşımında da bazı seferler iptal edildi. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbulda kar yağışı başladı | 12 Şubat 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI | 12 ŞUBAT 2020 HAVA DURUMU

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