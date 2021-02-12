Deniz ulaşımına fırtına engeli! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hangi seferler iptal?

İstanbul megakent'te gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Beklenen kar yağışı da başladı. Hava sıcaklığın giderek düştüğü megakent'te yoğun kar bekleniyor. Deniz ulaşımında da bazı seferler iptal edildi. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul megakent'te gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Beklenen kar yağışı da başladı. Hava sıcaklığın giderek düştüğü megakent'te yoğun kar bekleniyor. Deniz ulaşımında da bazı seferler iptal edildi. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.