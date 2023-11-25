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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 09:14
Meteoroloji’den Marmara için şiddetli fırtına uyarısı geldi. İstanbul'da Adalar, Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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