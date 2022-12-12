Deniz trafiğine lodos engeli! İstanbul'da sağanak trafiği

İstanbul'da gece boyunca lodos ve sağanak yağış etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN