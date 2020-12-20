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Deniz seviyesi 100 yılda 20 santimetre yükseldi! Deniz yükselmesi neyin habercisi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 20.12.2020 13:38
Güncelleme:20.12.2020 14:03
Araştırmalar son 100 yılda tüm dünyada deniz seviyesinin 20 santimetre yükseldiği ortaya koydu. Daha kötüsü ise, bu durumun gün geçtikçe ivme kazanması. Peki Deniz seviyesindeki yükselme neyin habercisi? Küresel ısınmanın denizlerdeki etkileri neler? JNasıl önlem alınmalı? Meteoroloji mühendisi Hüseyin Toros A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

Araştırmalar son 100 yılda tüm dünyada deniz seviyesinin 20 santimetre yükseldiği ortaya koydu. Daha kötüsü ise, bu durumun gün geçtikçe ivme kazanması. Peki Deniz seviyesindeki yükselme neyin habercisi? Küresel ısınmanın denizlerdeki etkileri neler? Nasıl önlem alınmalı? Meteoroloji mühendisi Hüseyin Toros A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

GÜN GEÇTİKÇE ARTMAYA DEVAM EDECEK

Toros, "Deniz seviyelerinin normalin üzerinde yükseliyor olması ve bundan sonraki süreçte hızla yükselmeye devam ediyor olması dünyanın deniz kenarlarındaki şehirlerini olumsuz etkileyebilecek oluşan dalgalar, tsunamilerle beraber olumsuz yönde etkilenecek. Gün geçtikçe artmaya devam edecek." dedi.

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