Deniz paraşütü yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı! O anlar kamerada

Tunuslu 37 yaşındaki deniz paraşütçüsü hayatının en büyük şokunu Kızıl Deniz üzerinde alçak uçuş yaptığı sırada yaşadı. Havada tur atan sporcu, bir anda denizden fırlayan köpek balığı ile adete neye uğradığını şaşırdı.