18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Deniz paraşütü yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı! O anlar kamerada

Deniz paraşütü yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 12:00
Tunuslu 37 yaşındaki deniz paraşütçüsü hayatının en büyük şokunu Kızıl Deniz üzerinde alçak uçuş yaptığı sırada yaşadı. Havada tur atan sporcu, bir anda denizden fırlayan köpek balığı ile adete neye uğradığını şaşırdı.
Daha önce kimse böyle bir şey yaşamadı!
Daha önce kimse böyle bir şey yaşamadı!
Deprem ve EYT göçü! O bölgede fiyatlar katlandı
Deprem ve EYT göçü! O bölgede fiyatlar katlandı
Kadıköy’de katliam! 34 kedi ölü bulundu
Kadıköy’de katliam! 34 kedi ölü bulundu
Antalya’da satırlı dehşet kamerada!
Antalya’da satırlı dehşet kamerada!
Bahçelievler’de binanın çökme anı kamerada
Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada
104 hastane sınıfı kuruldu
104 hastane sınıfı kuruldu
Bir babanın en acılı bekleyişi
Bir babanın en acılı bekleyişi
Afete karşı ’moloz bariyeri’ önlemi
Afete karşı 'moloz bariyeri' önlemi
Kayıp hemşire ve kızı aranıyor
Kayıp hemşire ve kızı aranıyor
Bakan Çavuşoğlu yarın Mısır’a gidiyor
Bakan Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor
Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü
Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü
Depremde vefat edenler için mevlit
Depremde vefat edenler için mevlit
Daha Fazla Video Göster