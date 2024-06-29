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Deniz manzaralı mağarasında keyif çatıyor! Mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı astı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 19:26
Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bir vatandaşın, denize karşı kaldığı mağara ve keyifli anları sosyal medyada paylaşması görenleri hayrete düşürüyor. Ahmet Kurt isimli vatandaşın paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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Deniz manzaralı mağarasında keyif çatıyor!
Deniz manzaralı mağarasında keyif çatıyor!
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