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Deniz manzaralı alan çöplüğe çevrildi

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Giriş: 06.01.2024 15:56
İstanbul Beylikdüzü'nde Belediye araçları mahalledeki boş araziyi adeta çöplüğe çevirdi. Gün geçtikçe artan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisine yol açtı.
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