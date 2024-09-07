07 Eylül 2024, Cumartesi
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Deniz kenarında eşsiz gün batımı manzarası!
Sakarya'nın Batı Karadeniz'e açılan sahil ilçesi Kocaali'de gün batımı ve limanda balık tutan insanların görüntüsüyle oluşan kareler kendine hayran bıraktı. Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan sahil şeridinde balık tutan inşalar ve güneşin battığı anlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Gün batımının eşsiz güzelliği havadan da görüntülendi.