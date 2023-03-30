Deniz ile kara birleşti! İskenderun ilçesinde deniz taştı, yollar su altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi taşkın yaşandı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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