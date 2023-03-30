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Deniz ile kara birleşti! İskenderun ilçesinde deniz taştı, yollar su altında kaldı

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 09:37
Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi taşkın yaşandı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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