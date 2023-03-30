30 Mart 2023, Perşembe
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Deniz ile kara birleşti! İskenderun ilçesinde deniz taştı, yollar su altında kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi taşkın yaşandı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.