21 Ağustos 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Demirler motosikletin üzerine devrildi
Demirler motosikletin üzerine devrildi

Giriş: 21.08.2025 01:22
Olay, Bahçe ilçesinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. yönetimindeki 31 YL 952 plakalı tırın yan kapaklarından indirilen inşaat demirleri, yoldan geçen 80 AGL 038 plakalı motosikletin üzerine düştü. Motosiklette bulunan Arda Kasar ve Cihat Ateş yaralanarak çevredekilerin yardımıyla demirlerin altından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası tır emniyet garajına çekilirken, şoför Murat B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
