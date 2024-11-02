02 Kasım 2024, Cumartesi
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Demirciören Göleti'nde su seviyesi yüzde 30'a indi
Kütahya kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti'nde doluluk oranın mayıs ayı başında yüzde 100 seviyesine ulaştığı, ancak bir ay içerisinde ise bu oranın yüzde 30 seviyelerine kadar düştüğü bildirildi.