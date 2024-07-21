Demir yollarında elektrikli dönüşüm! Yüzde 237 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu hatlarının elektrikli hale getirilmesi kapsamındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, elektrikli hat uzunluğunun yüzde 237 oranında artırılarak 7 bin 142 kilometreye çıktığını söylerken; "1 adet elektrikli lokomotifin çekeri 2 adet dizel lokomotifin çekerine eşit." dedi.