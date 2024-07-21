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Demir yollarında elektrikli dönüşüm! Yüzde 237 arttı

Demir yollarında elektrikli dönüşüm! Yüzde 237 arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 11:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu hatlarının elektrikli hale getirilmesi kapsamındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, elektrikli hat uzunluğunun yüzde 237 oranında artırılarak 7 bin 142 kilometreye çıktığını söylerken; "1 adet elektrikli lokomotifin çekeri 2 adet dizel lokomotifin çekerine eşit." dedi.
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