Demir kapı öğrencilere devrildi! Yaralanan öğrenci o anları anlattı

Eyüpsultan'da bulunan 75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu'nun büyük demir bahçe kapısı devrildi 5 öğrenci altında kaldı. Olaydan sonra birtakım iddialar ortaya atıldı. Çöp kamyonunun çarpması ya da öğrencilerin kapının üzerine çıkarak devirmesiyle ilgili. Kapının altında kalan öğrencilerden biri o anları anlattı.

