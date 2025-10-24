24 Ekim 2025, Cuma
Demir kapı öğrencilere devrildi! Yaralanan öğrenci o anları anlattı
Eyüpsultan'da bulunan 75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu'nun büyük demir bahçe kapısı devrildi 5 öğrenci altında kaldı. Olaydan sonra birtakım iddialar ortaya atıldı. Çöp kamyonunun çarpması ya da öğrencilerin kapının üzerine çıkarak devirmesiyle ilgili. Kapının altında kalan öğrencilerden biri o anları anlattı.