Demir kapı öğrencilere devrildi! Yaralanan öğrenci o anları anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 08:57
Eyüpsultan'da bulunan 75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu'nun büyük demir bahçe kapısı devrildi 5 öğrenci altında kaldı. Olaydan sonra birtakım iddialar ortaya atıldı. Çöp kamyonunun çarpması ya da öğrencilerin kapının üzerine çıkarak devirmesiyle ilgili. Kapının altında kalan öğrencilerden biri o anları anlattı.
