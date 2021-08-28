28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Demet Akalın Fatma teyzenin evini yaptırıyor! İşte Fatma Öksüzoğlu'nun yeni evinin son hali
Manavgat'taki yangından evi kül olan Fatma Öksüzoğlu'nun görüntüleri gündem olmuştu. Fatma teyze için devreye giren Demet Akalın yeni evini yaptıracağını söyledi. Sözünü tutan Demet Akalın Fatma teyzenin evini yaptırıyor. İşte Fatma Öksüzoğlu'nun evinin son hali.