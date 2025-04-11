11 Nisan 2025, Cuma
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DEM Heyeti’nin Külliye ziyareti! İstanbul’da ABD-Rusya görüşmesi
Antalya Diplomasi Forumu kapılarını açtı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın temasları başladı. Öte yandan dün Başkan Erdoğan Külliye’de DEM Parti heyetini kabul etti. İstanbul’da ise ABD-Rusya heyetleri ikinci kez bir araya geldi. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni eşik mi?