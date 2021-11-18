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Deli Yürek... Ekmek Teknesi... Kurtlar Vadisi... Ömer Lütfi Mete'nin gönül dili

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Giriş: 18.11.2021 08:35
Gencinden yaşlısına herkesi ekrana kilitleyen dizilerin senaryosu onun kaleminden çıktı. Gençler onun yazdığı karakterleri benimsedi insanlar onun yazdığı diyaloglarla konuştu. Bugün yazdığı karakterlerde yaşayan senarist Ömer Lütfi Mete'in vefatının yıl dönümü.
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