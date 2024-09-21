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Dekoratif diş teli ağız sağlığını tehdit ediyor

Dekoratif diş teli ağız sağlığını tehdit ediyor

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 12:14
Güncelleme:21.09.2024 12:16
Modaya dönüşen dekoratif diş telleri son günlerde gençler arasında yayılıyor. Ancak bu durum ağız sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar kalitesiz diş tellerinin dişlere, diş etlerine, dudaklara ve kemiklere zarar verdiğine dikkati çekiyor.
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