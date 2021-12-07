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Dehşete düşüren kavga kamerada...Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

İHA
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Giriş: 07.12.2021 09:42
Tuzla’da, bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları aileden bir şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Vücuduna kurşun isabet eden ve darp edilen 55 yaşındaki kişi yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli şahıs, geçtiğimiz dönemlerde köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet Tunç'u vakit geçirdiği kıraathanede yakaladılar. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Halis İ, ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet Tunç'u muşta ile darp etmeye başladı. O esnada kahvede bulunan vatandaşlar araya girmek istese de şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet Tunç'a ateş açtı. Tunç, kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Tunç'u hastaneye kaldırdı.
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