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Dehşete düşüren görüntü! Asrın felaketi yerle bir etti: Tünelin içinden kaydedildi

DHA
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Giriş: 27.02.2023 11:18
Kahramanmaraş depremi 11 ilde büyük yıkıma neden olurken binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Depremden sonra ortaya çıkan görüntüler yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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