Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada! Arkadaşlarını acımasızca döven 8 çocuk polis tarafından yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de 18 yaşından küçük gençlerin yaşıtları bir kişiyi tekme tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerdeki 8 çocuk polis tarafından tespit edilip yakalanıp adliyeye sevk edildi.

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