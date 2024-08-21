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Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada! Arkadaşlarını acımasızca döven 8 çocuk polis tarafından yakalandı

Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada! Arkadaşlarını acımasızca döven 8 çocuk polis tarafından yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 22:46
İstanbul Büyükçekmece'de 18 yaşından küçük gençlerin yaşıtları bir kişiyi tekme tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerdeki 8 çocuk polis tarafından tespit edilip yakalanıp adliyeye sevk edildi.
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