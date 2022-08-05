05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Değnekçilerden akılalmaz oyun! Metro inşaatını otoparka çevirdiler

Değnekçilerden akılalmaz oyun! Metro inşaatını otoparka çevirdiler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2022 11:23
İstanbul Fatih’te metro inşaatı alanının girişindeki betonları kaldırım alanı otopark yapan ve giren kişilerden haksız yere para alan değnekçiler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı.
Civan Canova’dan üzen haber
Civan Canova'dan üzen haber
Değnekçilerden akılalmaz oyun!
Değnekçilerden akılalmaz oyun!
Sayılı günler kaldı! Hızı saniyede 66 kilometre
Sayılı günler kaldı! Hızı saniyede 66 kilometre
Kaza anı kamerada
Kaza anı kamerada
Tartıda o kiloyu görünce bıçak altına yattı!
Tartıda o kiloyu görünce bıçak altına yattı!
Hafriyat kamyonu devrildi! A Haber olay yerinde
Hafriyat kamyonu devrildi! A Haber olay yerinde
Metrobüs yolu çile yoluna dönüştü
Metrobüs yolu çile yoluna dönüştü
Çocuk kaçırma girişimi kamerada!
Çocuk kaçırma girişimi kamerada!
Atla, geber
"Atla, geber"
Balıklı Rum hastanesi neden yandı?
Balıklı Rum hastanesi neden yandı?
Müslüme’nin dedesi hakim karşısında!
Müslüme'nin dedesi hakim karşısında!
Rehine krizi! 2 çocuk babası dehşet saçtı
Rehine krizi! 2 çocuk babası dehşet saçtı
Daha Fazla Video Göster