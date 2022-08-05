05 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Değnekçilerden akılalmaz oyun! Metro inşaatını otoparka çevirdiler
İstanbul Fatih’te metro inşaatı alanının girişindeki betonları kaldırım alanı otopark yapan ve giren kişilerden haksız yere para alan değnekçiler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı.