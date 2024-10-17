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Değişen mevsimle birlikte aktarlara ilgi arttı

Değişen mevsimle birlikte aktarlara ilgi arttı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 11:51
Güncelleme:17.10.2024 11:51
Gaziantep'te sonbahar aylarının gelmesi ve mevsim değişikliklerinin etkisiyle aktarlarda yoğun mesai başladı.
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