Define faciasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Giriş: 30.09.2025 18:32
Antalya'da define aramak için kazdıkları yaklaşık 25 metrelik kuyuda çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
