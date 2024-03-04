Dedesinin altınlarını çaldı! Dedesini sevgilisine öldürttü

Diyarbakır'da dedesinin altınlarına göz diken torun sevgilisiyle bir plan hazırladı. Evin anahtarını kopyalatıp sevgilisine verdi. Dede evden çıktığında da haber gönderdi. Şüpheli sevgili 1 milyonluk altın ve dövizle evden kaçarken dedeye yakalandı. Boğuşma esnasında onu merdivenden itti dede hayatını kaybetti.

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