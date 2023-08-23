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Dedesini bıçaklayan 14 yaşındaki genç kız çocuğu tutuklandı

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Giriş: 23.08.2023 11:08
Konya’da dedesini bıçaklayan 14 yaşındaki kız çocuğu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan küçük kızın polis tarafından yakalandıktan sonra boks hareketi yaparak “Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana” cevabı dikkat çekmişti.
14 yaşındaki kız çocuğu dedesini bıçakladı
14 yaşındaki kız çocuğu dedesini bıçakladı
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