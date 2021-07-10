Dedesine aşure götürürken can vermişti! Genç kızı hayattan koparan şoföre tahliye

Bursa'da geçtiğimiz yıl 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu, dedesine aşure götürürken yokuş aşağı kayan kamyonetle duvar arasında kalarak can vermişti. Mahkeme, sürücü hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sonra ise iyi hal indirimi ve tutuklu kaldığı 11 ay süreyi göz önüne alıp tahliye etti. Ailesi kahroldu.