24 Mayıs 2022, Salı
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Dedektör ile yüzlerce yılan buldular! İzleyenler gözlerine inanamadı yüzlerce yılan aynı delikte!
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Yılan dedektörü ile arayışta olan bir grup aldıkları sinyal sonrası bölgeyi kazmaya başladı.Yaptıkları kazı ile yuvaya ulaşan kişiler yuvadan çıkanları görünce şaşkına döndü.