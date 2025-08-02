DEAŞ’a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 2 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen iki şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN