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DEAŞ’a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 2 gözaltı

DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 2 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 13:18
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen iki şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.
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DEAŞ’a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 2 gözaltı
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